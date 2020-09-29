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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

Вероятнее всего Россия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать», — добавил он.

Согласно третьему и самому худшему варианту, пик пандемии придется на начало ноября.

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Ежедневное число заболевших COVID-19 растет в России на протяжении двух последних недель. Накануне, впервые с середины июня, в стране выявили более 8 тыс. новых случаев за сутки. При этом в Москве, которая лидирует среди регионов по числу заболевших, за сутки зафиксировали 2217 случаев, что почти достигает максимума за четыре последних месяца. По последним данным, коронавирусной инфекцией в России заразились 1 159 573 человек.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов заявил, что коечный фонд для больных COVID-19 заполнен на 89%. Он пояснил, что сейчас в стране не используют все инфекционные койки, которые организовали во время прошлого обострения пандемии. Часть мест отдали для обычных пациентов, их могут перепрофилировать обратно в случае необходимости.

В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%
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Фото:Сергей Пятаков/РИА Новости

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова связала увеличение прироста зараженных в России с наступлением холодного времени года. «Сегодня цифры растут, потому что вирус ведет себя, как и все респираторные инфекции, у него формируется сезонность», — сообщила она. Кроме того, Попова отметила среди способствующих факторов возвращение граждан из отпусков и на работу.

Прежде Попова также называла одной из причин ухудшения эпидемиологической ситуации пренебрежение мерами безопасности среди россиян. «Люди не соблюдают требования», — отметила глава Роспотребнадзора. Она указала в качестве главной задачи возвращение «настороженного» отношения к инфекции.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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