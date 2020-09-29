Эксперт оценил возможные сроки нового пика пандемии коронавируса в России

Вероятнее всего Россия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».

«Наш модельный анализ выявил три возможных сценария. При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать», — добавил он.

Согласно третьему и самому худшему варианту, пик пандемии придется на начало ноября.

Ежедневное число заболевших COVID-19 растет в России на протяжении двух последних недель. Накануне, впервые с середины июня, в стране выявили более 8 тыс. новых случаев за сутки. При этом в Москве, которая лидирует среди регионов по числу заболевших, за сутки зафиксировали 2217 случаев, что почти достигает максимума за четыре последних месяца. По последним данным, коронавирусной инфекцией в России заразились 1 159 573 человек.