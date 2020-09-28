Пандемия коронавируса , 28 сен, 16:05
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В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса
По мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает, что снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — сказал Горелов.
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