В Роспотребнадзоре заявили об ослаблении коронавируса

По мере распространения коронавирусной инфекции вирус постепенно ослабевает, что снижает вероятность пессимистичного сценария развития ситуации с пандемией. Об этом, как передают «РИА Новости», заявил замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Я не думаю, что будет такой пессимистический сценарий, потому что все-таки по мере распространения инфекции вирус ослабевает», — сказал Горелов.

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