Эльман Пашаев заявил о желании баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Лишенный статуса адвоката, бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Я собираюсь баллотироваться с прошлого года», — сказал Пашаев.

В то же время он не уточнил, в составе какой партии он планирует выдвигать свою кандидатуру в парламент.

«В составе какой партии, пока обсуждать не будем, скоро узнаете», — добавил Пашаев.

В понедельник, 21 сентября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по мотивам публикаций, в которых Пашаева обвиняют в махинациях с недвижимостью.