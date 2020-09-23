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Эльман Пашаев заявил о желании баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Лишенный статуса адвоката, бывший защитник актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев собирается баллотироваться на выборы в Госдуму в 2021 году. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

«Я собираюсь баллотироваться с прошлого года», — сказал Пашаев.

В то же время он не уточнил, в составе какой партии он планирует выдвигать свою кандидатуру в парламент.

«В составе какой партии, пока обсуждать не будем, скоро узнаете», — добавил Пашаев.

В понедельник, 21 сентября, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по мотивам публикаций, в которых Пашаева обвиняют в махинациях с недвижимостью.

Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык
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Эльман Пашаев

Адвокат Владимир Слащев 12 сентября заявил, что Пашаев в 1997 году прописался в квартире москвички Елены Кирсановой, страдавшей расстройством личности. По словам Слащева, Пашаев активно спаивал женщину, после чего заключил с ней брак, а потом продал квартиру, оставив женщину без жилья.

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В распоряжении РБК есть заявление Екатерины Тарабриной и Елены Кирсановой в ФСБ. В нем говорится, что в 1997 году у Елены Кирсановой случился инсульт, а также умерли муж и первая внучка. Находясь в сложном финансовом положении, она решила сдать Пашаеву комнату в квартире, в которой проживала со своим сыном.

Сам Пашаев в разговоре с РБК назвал обвинения «глупостью и бредом».

Последним наиболее громким процессом Пашаева стало дело о ДТП со смертельным исходом с участием Ефремова. Актера приговорили к восьми годам колонии после того, как он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре в Москве и врезался в фургон Lada. Находившийся за его рулем курье Сергей Захаров позже умер в больнице.

Министерство юстиции России 10 сентября сообщило о возможном лишении Пашаева адвокатской лицензии. Через неделю о том, что у него больше нет статуса сообщила Федеральная палата адвокатов. Решение принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО), основываясь на заключении квалификационной комиссии совета о наличии в действиях Пашаева дисциплинарного проступка.

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