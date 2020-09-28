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Пандемия коронавируса ,  
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Познер счел «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от COVID

Владимир Познер
Владимир Познер (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.

Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса. «Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как (мэр Москвы Сергей) Собянин, обманывают общественность», — отметил Познер.

Говоря о позиции Запада, журналист сказал, что здесь политика берет верх над разумом. «Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер о такой позиции.

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Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Глава центра Александр Гинцбург обещал, что она будет обеспечивать иммунитет от COVID-19 как минимум в течение двух лет. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В сентябре первые партии вакцины были доставлены во все регионы России.

К последнему этапу клинических испытаний вакцины подключилась Белоруссия. Кроме того, РФПИ договорился о поставке 100 млн доз Бразилии, которая может подключиться к клиническим испытаниям. Еще 100 млн доз вакцины должна получить Индия.

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Фото:Dado Ruvic / Reuters


Всего, по данным фонда, заявки на получение российской вакцины от коронавирусной инфекции на 2020—2021 годы направили свыше 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

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Центр им. Гамалеи после регистрации вакцины опубликовал список противопоказаний к препарату. Он противопоказан для людей с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту средства, у которых бывают тяжелые аллергические реакции, есть острые инфекционные и хронические заболевания, ОРВИ и заболевания ЖКТ. Также вакцинация запрещена беременным женщинам и лицам младше 18 лет.

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