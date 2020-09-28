Познер счел «идиотством» позицию Запада по российской вакцине от COVID

Владимир Познер (Фото: Антон Белицкий / Global Look Press)

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19, которая получила название «Спутник V». Рассуждения журналиста опубликованы на его официальном сайте.

Как отметил Познер, у него нет повода думать, что российские ученые пошли на обман людей, объявив о создании антивируса. «Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как (мэр Москвы Сергей) Собянин, обманывают общественность», — отметил Познер.

Говоря о позиции Запада, журналист сказал, что здесь политика берет верх над разумом. «Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал Познер о такой позиции.

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», которую разработал НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Глава центра Александр Гинцбург обещал, что она будет обеспечивать иммунитет от COVID-19 как минимум в течение двух лет. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В сентябре первые партии вакцины были доставлены во все регионы России.