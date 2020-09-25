Третью вакцину от COVID-19 испытают в трех городах

Вакцина Научного центра имени Чумакова РАН принципиально отличается от уже зарегистрированной вакцины центра имени Гамалеи и проходящей испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор»

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Еще один разработчик вакцины от COVID получил разрешение Минздрава на клинические испытания препарата на добровольцах — им стал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Об этом РБК рассказал заместитель руководителя производственного управления центра Георгий Игнатьев.

«У нас три клинических базы, на которых будут проводится исследования — Новосибирск, Киров, Санкт-Петербург. В исследованиях задействованы 150 добровольцев, которым будет введен препарат и 50 добровольцев, которым будет введен препарат плацебо», — рассказал Игнатьев.

Исследования в этой фазе продлятся 42 дня, после чего ученые проведут анализ полученных результатов, а далее отчет о клиническом исследовании поступит в Минздрав. Планируется, что клинические исследования начнутся 1 октября и продлятся до середины ноября.