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Третью вакцину от COVID-19 испытают в трех городах

Вакцина Научного центра имени Чумакова РАН принципиально отличается от уже зарегистрированной вакцины центра имени Гамалеи и проходящей испытания на добровольцах вакцины центра «Вектор»

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Еще один разработчик вакцины от COVID получил разрешение Минздрава на клинические испытания препарата на добровольцах — им стал Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова Российской академии наук. Об этом РБК рассказал заместитель руководителя производственного управления центра Георгий Игнатьев.

«У нас три клинических базы, на которых будут проводится исследования — Новосибирск, Киров, Санкт-Петербург. В исследованиях задействованы 150 добровольцев, которым будет введен препарат и 50 добровольцев, которым будет введен препарат плацебо», — рассказал Игнатьев.

Исследования в этой фазе продлятся 42 дня, после чего ученые проведут анализ полученных результатов, а далее отчет о клиническом исследовании поступит в Минздрав. Планируется, что клинические исследования начнутся 1 октября и продлятся до середины ноября.

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Общество
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В начале декабря, пояснил Игнатьев, ученые планируют подать в Минздрав регистрационное досье.

Игнатьев также рассказал, что вакцина центра имени Чумакова принципиально отличается от уже зарегистрированной вакцины центра имени Гамалеи и препарата новосибирского центра «Вектор», который сейчас проходит клинические испытания.

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Эта вакцина относится к типу инактивированных, то есть для ее создания используются не отдельные белки или части вируса, а целый вирус SARC-CoV-2, который потерял способность к репликации.

Роспотребнадзор назвал сроки регистрации вакцины «Вектора» от COVID-19
Общество
Фото:РИА Новости

Вакцина Sputnik V была зарегистрирована в августе 2020 года и сейчас проходит пострегистрационные испытания. Вакцина центра «Вектор» проходит вторую стадию — клинические испытания на добровольцах.

Первую партию вакцины от «Вектора» планируют выпустить в ноябре. «На третьем этапе планируется проведение двух клинических исследований: клиническое исследование с участием 150 добровольцев старше 60 лет, а также многоцентровое клиническое исследование, в котором примут участие 5000 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет», — сообщили в Роспотребнадзоре.
 

Автор
Владислав Гордеев
вакцина коронавирус Киров Санкт-Петербург Новосибирск
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