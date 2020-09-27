Кадыров призвал Азербайджан и Армению остановить кровопролитие

Рамзан Кадыров (Фото: пресс-служба главы и администрации Чеченской Республики / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к азербайджанскому и армянскому народу с призывом «остановить бессмысленное кровопролитие». Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Я призываю братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности», — говорится в сообщении.

Также Кадыров попросил стороны конфликта «сменить гнев на здравомыслие, смирить гордыню и дать шанс отцам и матерям видеть своих детей живыми и здоровыми».

Кроме того, глава республики предложил ООН и всем соседним государствам подключиться к решению конфликта.