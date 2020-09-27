Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе

Джейхун Байрамов (Фото: пресс-служба МИД РФ / ТАСС)

Министр иностранных дел России провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, стороны обсудили обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает российский МИД.

«Лавров выразил серьезную озабоченность в связи с продолжающимися обстрелами вдоль Линии соприкосновения, повлекшими за собой человеческие жертвы, в том числе среди мирного населения», — сказано в сообщении.

Лавров также сообщил, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит предпринимать посреднические действия для стабилизации обстановки.

Ранее Лавров провел переговоры с главами МИД Армении и Турции, в ходе которых также выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.