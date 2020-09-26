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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала условие рукопожатий в пандемию

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Люди смогут жать друг другу руки при приветствии уже совсем скоро при условии ношения масок и печаток всеми в течение длительного времени. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире документального фильма журналистки Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

«Люди смогут без рисков и без страха жать друг другу руки при приветствии уже в ближайшее время — при условии, что будут в масках и перчатках. Во многом это зависит от нас, говорит она», — цитируют «Вести» слова Поповой.

Также Попова рассказала о причинах роста заболеваемости коронавирусом в России за последние дни. По ее словам, это связано с тем, что люди не соблюдают требования по профилактике, а также из-за осеннего сезона роста острых респираторных вирусных заболеваний.

Роспотребнадзор перечислил пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

Последние дни в России растет количество больных коронавирусом. Второй день подряд в стране выявлено более 7 тыс. заболевших. 26 сентября в России впервые с 29 июля зафиксировали 169 смертей от коронавируса.

В Роспотребнадзоре считают, что рост заболеваемости пока рано называть второй волной, а следует считать нынешнее обострение продолжением первой волны.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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