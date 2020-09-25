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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор перечислил пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

Роспотребнадзор подробно описал пять правил, которые помогут защититься от коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ. Они опубликованы на сайте ведомства:

  • мыть руки с мылом, в качестве альтернативы можно использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки;
  • соблюдать социальное расстояние не менее 1,5 метра друг от друга; не трогать руками глаза, нос и рот, надевать маску, а при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками;
  • соблюдать здоровый образ жизни: полноценный сон, употребление продуктов, которые богаты белками, витаминами и минеральными веществами, а также вести физическую активность;
  • носить медицинскую маску в людных местах, общественном транспорте, при общении с больными ОРВИ; маска должна закрепляться без зазоров, плотно закрывая рот и нос; надо стараться не прикасаться к маске при ее снятии, а отсыревшую надо сменить на новую, сухую;
  • в случае заболевания гриппом, ОРВИ или COVID-19 надо оставаться дома и обратиться к врачу.

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Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости

По данным оперативного штаба, в России за сутки зафиксировали 7212 новых случаев заболевания COVID-19. Впервые за три месяца число новых больных превысило 7 тыс. за сутки. Умерли 108 человек. С начала пандемии умерли 20 056 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1560 заболевших, из них госпитализировали 797 человек. 15 человек умерли.

На этом фоне власти Москвы с 28 сентября вводят новые рекомендации по борьбе с пандемией. Так, москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, советуют без особой необходимости не выходить из дома. А работающим пенсионерам — перейти в дистанционный формат или взять отпуск. Руководителям предприятий власти рекомендуют по возможности перевести максимальное количество сотрудников на удаленку.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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