Роспотребнадзор перечислил пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ

Роспотребнадзор подробно описал пять правил, которые помогут защититься от коронавирусной инфекции COVID-19 и ОРВИ. Они опубликованы на сайте ведомства:

мыть руки с мылом, в качестве альтернативы можно использовать спиртосодержащие или дезинфицирующие салфетки;

соблюдать социальное расстояние не менее 1,5 метра друг от друга; не трогать руками глаза, нос и рот, надевать маску, а при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками;

соблюдать здоровый образ жизни: полноценный сон, употребление продуктов, которые богаты белками, витаминами и минеральными веществами, а также вести физическую активность;

носить медицинскую маску в людных местах, общественном транспорте, при общении с больными ОРВИ; маска должна закрепляться без зазоров, плотно закрывая рот и нос; надо стараться не прикасаться к маске при ее снятии, а отсыревшую надо сменить на новую, сухую;

в случае заболевания гриппом, ОРВИ или COVID-19 надо оставаться дома и обратиться к врачу.

По данным оперативного штаба, в России за сутки зафиксировали 7212 новых случаев заболевания COVID-19. Впервые за три месяца число новых больных превысило 7 тыс. за сутки. Умерли 108 человек. С начала пандемии умерли 20 056 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявлено 1560 заболевших, из них госпитализировали 797 человек. 15 человек умерли.