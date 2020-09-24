Центр Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Центр им. Н.Ф. Гамалеи проводит испытания вакцины «Спутник V» на людях из групп риска, в том числе и на пожилых. Об этом на онлайн-конференции заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Как раз сейчас институт Гамалеи запустил несколько клинических испытаний дополнительно на группах риска. То есть они сейчас запускают на более пожилых», — сообщил Дмитриев.

Дмитриев заявил, что эксперты не ожидают после прививки каких-либо негативных реакций. По его словам, его родители, которым уже по 74 года, также принимали участие в качестве добровольцев в испытаниях вакцины и чувствуют себя прекрасно.

Президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 11 августа. По словам главы Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, после вакцинации человек приобретает иммунитет минимум на два года.



Сейчас «Спутник V» проходит пострегистрационные испытания на 40 тыс. добровольцев. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, эти испытания займут от двух до шести месяцев.