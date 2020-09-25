Греф назвал свои планы на фоне предложения Тинькова стать премьером

Герман Греф (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Президент Сбербанка Герман Греф связывает свои профессиональные планы с работой в кредитной организации. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Свои планы [со Сбербанком] я, конечно же, связываю. Если бы не связывал, в качестве кого бы я перед вами сейчас сидел», — ответил Греф на соответствующий вопрос.

Греф 29 июня назвал возвращение на работу в правительство своим самым страшным сном. С 2000 по 2007 год он возглавлял Министерство экономического развития и торговли. При этом тогда же он говорил, что через десять лет не видит себя ни в Сбербанке, ни в какой-либо другой крупной компании.

Накануне предприниматель Олег Тиньков, комментируя презентацию Сбербанка, назвал Грефа «талантливым банкиром» и заявил, что его нужно «делать» премьер-министром. Позже Тиньков в том же посте в Instagram написал, что ему позвонил Греф и попросил удалить шутку про премьер-министра. В ответ Тиньков заявил, что придумает для Грефа другую должность.