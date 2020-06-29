Греф назвал своим самым страшным сном возвращение в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не считает возможным свое возвращение в правительство. По его словам, через десять лет он не видит себя и в Сбербанке

Герман Греф (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Отвечая на вопрос агентства ТАСС, каким он видит свой самый страшный сон, Греф ответил: «Честно? Я возвращаюсь в правительство». По его словам, через десять лет он не намерен работать ни в Сбербанке, ни в какой-либо другой крупной компании.

«Кроме работы в банке, был еще один счастливый период в жизни — преподавание в университете. Может, вернусь в сферу образования. Мне интересны технологии, венчурные инвестиции», — сказал Греф.

Комментируя работу кабинета министров в условиях пандемии коронавируса, Греф сравнил ее с тем, что происходило в 1998 году. «Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом», — отметил глава Сбербанка.

По словам Грефа, в разгар карантина кабмин «работал, без преувеличения, по 20 часов в сутки» в поиске решений выхода из сложившейся ситуации.

«Никто не ждал такого стресса. Самое страшное в тот момент — бездействие. Его не было. Ряд действий, может, оказался суетным и неверным, как мы понимаем задним умом, но тогда виделось, что это абсолютно правильные реакции», — сказал Греф.

Оценил глава Сбербанка и действия ЦБ, который, по его словам, «отработал очень качественно». «Вовремя были приняты необходимые шаги, которые позволили нам немного развязать руки и поддержать клиентов. Мы в кратчайшие сроки провели гигантскую реструктуризацию, за неделю переоформили такое количество кредитов, как за весь 2019 год, — более чем на триллион рублей по юридическим лицам», — сказал Греф.

Герман Греф в 2000–2007 годах возглавлял Министерство экономического развития и торговли. До этого он работал на различных должностях в правительстве страны и администрации Санкт-Петербурга.