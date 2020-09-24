Тиньков рассказал о звонке Грефа после шутки о премьере

Олег Тиньков (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Глава Сбербанка Герман Греф попросил предпринимателя Олега Тинькова убрать из поста в Instagram предложение сделать Грефа премьер-министром. Об этом Тиньков сообщил, отредактировав то же сообщение в соцсети.

«Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра... я ж от души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшний премьер суперкрутой, я с ним лично знаком», — написал Тиньков, добавив, что Мишустин «несомненный технократ и открытый к цифре и изменениям».

Основатель Тинькофф Банка также написал, что придумает Грефу другую должность.

Предприниматель опубликовал пост в Instagram, комментируя презентацию, в ходе которой банк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием и новые гаджеты. Тиньков написал, что Грефу, видимо, уже «тесно» в рамках управления кредитной организацией и предложил сделать его премьер-министром.