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Финансы ,  
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Тиньков после презентации «Сбера» предложил сделать Грефа премьером

«Мы уважаем наших конкурентов», — написал, комментируя достижения Сбербанка, Тиньков, повторив фразу самого Грефа. Он добавил, что на месте Сбербанка давно бы купил Mail.ru Group
Сбербанк SBER ₽228,27 -0,1% Купить
Сбербанк SBERP ₽220,05 -0,79% Купить
Герман Греф и Олег Тиньков
Герман Греф и Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Презентация, которую провел в четверг Сбербанк, была «масштабной», но самому Герману Грефу, видимо, уже «тесно» в рамках банка, заявил предприниматель Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка.

«Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать Премьер Министром, представляете, как бы он поменял страну?» — написал Тиньков на своей странице в сети Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Тиньков добавил, что на месте Сбербанка давно бы выкупил Mail.ru Group, с которой у финансовой организации есть несколько совместных предприятий. «Я не верю в СП и партнерства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало», — добавил он.

На презентации 24 сентября Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.

Сбербанк показал новый логотип, голосовых помощников и приставку. Главное
Финансы
Герман Греф

«Мы уважаем наших конкурентов», — написал, комментируя достижения Сбербанка, Тиньков, повторив фразу самого Грефа, сказанную после появления сообщений о покупке «Яндексом» Тинькофф Банка.

В то же время бизнесмен отметил, что часть из представленных Сбербанком «фишек» основанный им Тинькофф Банк уже внедрил, а другие скоро запустит.

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«Если бы у нас были такие финансовые возможности, мы бы конечно делали также и еще быстрее», — добавил Тиньков.

Тинькофф Банк предварительно договорился о своей продаже «Яндексу»
Бизнес
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

О том, что «Яндекс» предварительно договорился с TCS Group (головная структура Тинькофф Банка) о выкупе всего ее акционерного капитала, было объявлено вечером 22 сентября. Сумма возможной сделки оценивается в $5,48 млрд.

Автор
Евгений Калюков
Олег Тиньков Сбербанк Герман Греф
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