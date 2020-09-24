Тиньков после презентации «Сбера» предложил сделать Грефа премьером

«Мы уважаем наших конкурентов», — написал, комментируя достижения Сбербанка, Тиньков, повторив фразу самого Грефа. Он добавил, что на месте Сбербанка давно бы купил Mail.ru Group

Герман Греф и Олег Тиньков (Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

Презентация, которую провел в четверг Сбербанк, была «масштабной», но самому Герману Грефу, видимо, уже «тесно» в рамках банка, заявил предприниматель Олег Тиньков, основатель Тинькофф Банка.

«Греф безусловно, талантливый банкир и единственный с кем интересно конкурировать! Но мне кажется ему тесно в рамках госбанка... его нужно конечно делать Премьер Министром, представляете, как бы он поменял страну?» — написал Тиньков на своей странице в сети Instagram (орфография и пунктуация сохранены).

Тиньков добавил, что на месте Сбербанка давно бы выкупил Mail.ru Group, с которой у финансовой организации есть несколько совместных предприятий. «Я не верю в СП и партнерства-это плохо работает. Им нужно было покупать весь Мейл весной когда он стоил мало», — добавил он.

На презентации 24 сентября Сбербанк представил новый формат офисов, банкоматы с биометрическим распознаванием, несколько новых гаджетов и семейство виртуальных помощников.