Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым рассказал о том, что склоняется к введению карантина из-за COVID-19 для приезжающих из западных стран, передает ТАСС.

«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Белоруссия свои границы не закрывала, и аэропорты работали в обычном режиме даже в первую волну распространения коронавируса.

По данным Минздрава Белоруссии, на 25 сентября выздоровели 73,9 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии умерли 807 человек. Всего было выявлено 76 тыс. 957 человек с положительным тестом на COVID-19.