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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым рассказал о том, что склоняется к введению карантина из-за COVID-19 для приезжающих из западных стран, передает ТАСС.

«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — заявил президент Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Белоруссия свои границы не закрывала, и аэропорты работали в обычном режиме даже в первую волну распространения коронавируса.

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По данным Минздрава Белоруссии, на 25 сентября выздоровели 73,9 тыс. пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии умерли 807 человек. Всего было выявлено 76 тыс. 957 человек с положительным тестом на COVID-19.

В Белоруссии 12 июня 2020 года сократили список стран, большинство из которых — государства Европы, прибывающим из которых было необходимо находиться в самоизоляции в течение 14 дней со дня прибытия в страну.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Вместо этого иностранным гражданам было рекомендовано иметь при себе справку с отрицательным результатом теста ПЦР на COVID-19, сделанного не позднее двух суток до пересечения границы.

В марте Лукашенко предлагал бороться с помощью частого мытья рук, завтраков, обедов и ужинов вовремя, походов в баню, а также с помощью распития водки.

О том, что Минск идет по особому пути в борьбе с COVID-19, Лукашенко заявлял в середине апреля. По его словам, это позволило сделать сохранение советского наследия в медицине, чего нет в других странах.

В тот же период он критично отзывался о российских тестах на коронавирус, ставя в пример китайские, которые, по его словам, более надежны. В начале июля Лукашенко сообщил, что система здравоохранения страны выстояла, и «уже сегодня можно сказать: мы победили».

Белоруссия COVID-19 карантин Александр Лукашенко
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