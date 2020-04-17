Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

По словам Лукашенко, российские тесты «ни к черту». Они выявили коронавирус у 15 приехавших на атомную станцию россиян, в том время как китайские тесты нашли заболевание лишь у одного из них, сообщил президент Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сомнения в эффективности российских тестов на коронавирус. Об этом он заявил в эфире телеканала СТВ.

«Тесты — ни к черту. Даже здесь вот обследовали россиян (на атомную станцию приехали), всех 15 человек пролечили, исследовали российскими тестами — все положительно. Опять клади в больницу и лечи. Отказались от российских тестов, взяли свои, китайские — один только человек оказался коронавирусный», — сказал Лукашенко.

Он посоветовал жителям «не париться по поводу этой болезни». «Слишком много неизвестного — новый вирус, слишком много ошибок», — пояснил президент.

Белоруссия в борьбе с коронавирусом выбрала особый путь, несмотря на критику со стороны других стран, в том числе «родных братьев на востоке», заявил ранее Лукашенко. В стране не вводятся затратные массовые карантинные меры, а идет очаговая борьба со вспышками заболевания, потому что властям нужно заботиться об экономике. «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — заявил Лукашенко.