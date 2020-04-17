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Лукашенко ответил на критику «братьев» за особый путь в борьбе с вирусом

Минск идет по особому пути в борьбе с коронавиурсом, несмотря на критику со стороны других стран, заявил Александр Лукашенко. По его словам, перед страной уже «забрезжил лучик надежды»
Александр Лукашенко (Фото: Николай петров / BelTA / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тот путь, который выбрала страна для борьбы с коронавирусом, связан с сохранением советского наследия в медицине, чего не удалось сделать в других странах. Об этом сообщает БелТА.

Он отметил, что многие критикуют Минск за принятые меры, «не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся». «Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены... Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало», — сказал лидер страны.

Описывая путь Белоруссии Лукашенко пояснил, что был избран метод очаговой борьбы со вспышками коронавируса, в отличии от массовых карантинных мер, принятых, в частности в столице России. Он признал, что это «тяжелый и затратный метод», но заметил, что властям необходимо заботиться и об экономике. «Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен», — сказал белорусский президент.

Число заразившихся COVID-19 в России за сутки впервые превысило 4 тыс.
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Лукашенко добавил, что «чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему». «А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают», — сказал он.

В целом, по мнению Лукашенко, с коронавирусом в стране справляются успешно. Он указал на ситуацию в Минске. где, по его словам, «уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей».

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Белоруссии на 17 апреля зафиксировано 4024 случая заражения коронавирусом. 40 жителей страны умерли. 

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, коронавирус
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