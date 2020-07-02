Лукашенко заявил о победе Белоруссии над COVID-19

10-я клиническая больница в Минске, Белоруссия (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Система здравоохранения Белоруссии выстояла перед коронавирусной инфекцией. Об этом белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в ходе вручения госнаград, сообщается на его сайте.

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать — мы победили», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что страна продемонстрировала «политическое здравомыслие» и «народную мудрость».

Ранее Лукашенко заявил о необходимости победить сразу несколько «пандемий». По его словам, по стране «бродят четыре— пять пандемий» в области здравоохранения, политики, экономики, а также инфопандемия.