Путин в Сочи встретится с президентом Киргизии

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 13:48
Глава Федерации футбола Москвы стал генеральным директором «Химок» Спорт, 13:55 И смешно, и грустно: как поколение Z осмысляет реальность мемами Совместный проект, 13:53 В Москве начали выводить из резерва койки для больных коронавирусом Общество, 13:49 Неизвестный с мачете напал на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo Общество, 13:41 Кремль не увидел противоречий в словах Захаровой и Нарышкина о «Новичке» Политика, 13:39 Вторая волна COVID – почти реальность. Что это значит для фондового рынка Инвестиции, 13:36 Cadillac опубликовал изображение таинственного внедорожника Авто, 13:25 Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека РБК и Райффайзенбанк, 13:24 Боттас показал лучшее время в первой практике на этапе «Формулы-1» в Сочи Спорт, 13:21 Путин в Сочи встретится с президентом Киргизии Политика, 13:20 Навальный назвал спасших его от убийства «неизвестных добрых друзей» Политика, 13:14 Как не застрять на месте. 7 способов зарабатывать на криптовалюте больше Крипто, 13:13 Киев заявил о постановке на учет всех использующих «ВКонтакте» на Украине Политика, 13:10 Кремль назвал вмешательством в дела Белоруссии непризнание ЕС Лукашенко Политика, 13:00
Политика ,  
0 

Путин в Сочи встретится с президентом Киргизии

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин &nbsp;
Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин   (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова пройдет в Сочи 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудят вопросы развития стратегического партнерства и сотрудничества. «Особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву
Политика
Владимир Путин

Предыдущий визит президента Киргизии в Россию состоялся в июне, когда он прилетел в Москву на парад Победы. Однако после прилета у двух членов киргизской делегации выявили коронавирус, и Сооронбай Жээнбеков решил не принимать участия в торжественных мероприятиях. Он вернулся в Киргизию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль выразил Жээнбекову признательность за такое решение.

«Аэрофлот» назвал даты возобновления рейсов в Бишкек, Минск и Нур-Султан
Общество
Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился возобновить авиасообщение с Киргизией, приостановленное из-за пандемии коронавируса. Рейсы в Бишкек совершаются с периодичностью один раз в неделю.

Въезд в Россию через воздушные пункты пропуска разрешен гражданам Киргизии и тем, кто имеет там вид на жительство. Россияне также могут беспрепятственно вылететь в Киргизию.

Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства
Владимир Путин Киргизия президент встреча Сочи
Материалы по теме
Россия пожаловалась на Казахстан в Евразийский союз из-за нового запрета
Бизнес
Торговля иллюзиями: что не так с евразийской интеграцией
Политика
Киргизия разрешила россиянам въезд в страну
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter