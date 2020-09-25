Путин в Сочи встретится с президентом Киргизии

Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова пройдет в Сочи 28 сентября. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обсудят вопросы развития стратегического партнерства и сотрудничества. «Особое внимание имеется в виду уделить сотрудничеству в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам углубления интеграционных связей на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Предыдущий визит президента Киргизии в Россию состоялся в июне, когда он прилетел в Москву на парад Победы. Однако после прилета у двух членов киргизской делегации выявили коронавирус, и Сооронбай Жээнбеков решил не принимать участия в торжественных мероприятиях. Он вернулся в Киргизию. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль выразил Жээнбекову признательность за такое решение.