В Кремле поблагодарили президента Киргизии за отказ от участия в параде

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Россия признательна президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову за решение не принимать участие в параде Победы после обнаружения коронавируса у членов его делегации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы весьма признательны за такое решение», — сказал Песков. Он отметил, что Жээнбеков отказался от участия в торжествах, чтобы не подвергать опасности здоровье ветеранов, а также других глав государств, которые присутствовали на параде.

Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, состоявшийся 24 июня. Однако после прибытия в Россию у двоих членов его делегации выявили коронавирус. Поэтому киргизский лидер решил не принимать участие в торжественных мероприятиях и вернулся в Бишкек.

25 июня в пресс-службе президента Киргизии сообщили, что анализ Жээнбекова на коронавирус показал отрицательный результат. Тем не менее глава государства остается на самоизоляции и работает дистанционно. Анализы двоих членов делегации, у которых в Москве диагностировали коронавирус, подтвердили наличие у них COVID-19.