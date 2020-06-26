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Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. Российский лидер также поблагодарил его за участие киргизских военных в параде на Красной площади в Москве.

На параде на Красной площади прошли иностранные военные
Общество
Фото: Сергей Пятаков / Getty Images

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Главы государств также обсудили перспективы сотрудничества стран в различных сферах, в том числе в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, состоявшийся 24 июня. Однако после прибытия в Россию у двух членов его делегации выявили коронавирус, поэтому президент Киргизии решил не принимать участия в торжественных мероприятиях и вернулся в Бишкек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле признательны Жээнбекову за такое решение.
 

Теги: парад Победы, Киргизия, Владимир Путин
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