Путин поблагодарил президента Киргизии за визит в Москву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за визит в Москву на торжественные мероприятия в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении. Российский лидер также поблагодарил его за участие киргизских военных в параде на Красной площади в Москве.

Разговор состоялся по инициативе киргизской стороны. Главы государств также обсудили перспективы сотрудничества стран в различных сферах, в том числе в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Жээнбеков прибыл в Москву на парад Победы, состоявшийся 24 июня. Однако после прибытия в Россию у двух членов его делегации выявили коронавирус, поэтому президент Киргизии решил не принимать участия в торжественных мероприятиях и вернулся в Бишкек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле признательны Жээнбекову за такое решение.

