Собянин сообщил об увеличении числа заболевших гриппом и ОРВИ в три раза

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

В Москве с начала сентября утроилось количество заболевших гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«Количество ОРВИ и гриппа у нас за последние три недели выросло в три раза», — сказал он.

Собянин также указал, что в городе растет число выявленных случаев заражения коронавирусом, что связано как с увеличением количества проводимых тестов на наличие COVID-19, так и с ростом числа заболевших гриппом и ОРВИ.

В Москве с 1 сентября началась вакцинация от гриппа. В августе мэр заявлял, что власти должны «как минимум повторить» прошлогодний объем: в 2019 году прививку от вируса сделали около 7 млн москвичей.