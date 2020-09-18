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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

За две недели в Москве порядка 1 млн человек тестируют на COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

«В первую очередь это (рост числа заразившихся COVID-19 в Москве) связано с увеличением количества тестирований — в сутки количество тестов [достигает] 66 тыс., это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек», — заявил он

Мэр добавил, что на данный момент коэффициент выявляемости заболевших коронавирусом примерно такой же, какой был пару недель назад. Он отметил, что количество случаев растет из-за того, что увеличилось количество сделанных тестов.

Суточный прирост больных COVID-19 в России поставил двухмесячный рекорд
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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

По его словам, на пандемию в Москве влияют еще такие факторы, как осенне-зимний период, возобновление полноценной работы предприятий в городе и начало учебного года. Он подчеркнул, что 99% школьных классов в столице работают в обычном режиме, но, если там выявляют заражение COVID-19, то всех переводят на дистанционное обучение.

«Надо сделать все возможное, чтобы эпидемии гриппа в этом году не было. Для этого мы уже привили больше миллиона человек», — уточнил мэр. Также он заявил, что нужно привить еще 5 млн жителей столицы. Для этого в Москве разместили 400 стационарных и 50 мобильных пунктов вакцинации.

Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о выявлении 805 новых случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки. Последний раз такой высокий показатель был 26 июня, когда было зафиксировано 813 заболевших.

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Всего за прошедшие сутки в стране выявили 5905 заболевших. Так, общее количество случаев заражения инфекцией в стране по данным оперштаба выросло до 1,091 млн. человек, более 900 тыс. вылечились, свыше 19 тыс. пациентов умерли.

18 сентября заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что за сутки в столице было проведено рекордное количество тестов на COVID-19. Так, в городе было сделано 69,5 тыс. тестов.

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