Собянин назвал масштабы тестирования на коронавирус в Москве

За две недели в Москве порядка 1 млн человек тестируют на COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1»

«В первую очередь это (рост числа заразившихся COVID-19 в Москве) связано с увеличением количества тестирований — в сутки количество тестов [достигает] 66 тыс., это гигантская цифра. Это означает, что за две недели мы тестируем около миллиона человек», — заявил он

Мэр добавил, что на данный момент коэффициент выявляемости заболевших коронавирусом примерно такой же, какой был пару недель назад. Он отметил, что количество случаев растет из-за того, что увеличилось количество сделанных тестов.

По его словам, на пандемию в Москве влияют еще такие факторы, как осенне-зимний период, возобновление полноценной работы предприятий в городе и начало учебного года. Он подчеркнул, что 99% школьных классов в столице работают в обычном режиме, но, если там выявляют заражение COVID-19, то всех переводят на дистанционное обучение.