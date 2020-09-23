Россияне назвали самые популярные меры защиты от гриппа и ОРВИ

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Почти 70% россиян сообщили, что из-за пандемии коронавируса изменили свое отношение к профилактике гриппа и ОРВИ. Наиболее популярные методы защиты от сезонных заболеваний повторяют те обязательные меры, которые были введены в связи с COVID-19, следует из опроса, проведенного ВЦИОМом (материалы есть у РБК).

Вcероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 14 сентября 2020 года по заказу компании «Буарон». В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Россияне, отвечая на вопрос, какие именно меры за последние полгода они начали применять, чтобы не заразиться, чаще всего называли ношение маски (52%). 38% сообщили, что начали избегать мест скопления людей. 37% начали более тщательно соблюдать меры личной гигиены. По 18% также заявили, что намерены изолироваться при появлении больных людей в окружении и делать сезонные прививки.

При этом 83% опрошенных сообщили, что за последние полгода не болели гриппом или ОРВИ.