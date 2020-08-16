Собянин сообщил о начале вакцинации от гриппа с 1 сентября

В Москве с 1 сентября начнут прививать против сезонного гриппа. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1». Его слова приводятся на сайте мэрии.

Собянин отметил, что в 2019 году сделали прививку около 7 млн москвичей.

«Это, кстати, возможно, нас спасло от каких-то еще больших пиков заболеваемости этой весной, когда пришел коронавирус», — сказал мэр.

Градоначальник также отметил, что в текущем году нужно «как минимум повторить» прошлогодний объем. «Начнем это с 1 сентября», — добавил он.