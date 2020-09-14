Мурашко сообщил о вакцинации 7,5 млн человек от гриппа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину против гриппа получили почти 7,5 млн человек. Об этом министр рассказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.

По словам Мурашко, в России продолжают прививать от гриппа, власти закупили более 60 млн доз вакцины.

«Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников и понимая свою ответственность в этот сложный период и за свое здоровье, и за здоровье окружающих», — отметил министр.

Он также понадеялся, что дополнительно выделенные правительством средства (более 4 млрд руб.) будут реализованы в срок. По его оценкам, это позволит вакцинировать еще 15 млн человек.