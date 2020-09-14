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Мурашко сообщил о вакцинации 7,5 млн человек от гриппа

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину против гриппа получили почти 7,5 млн человек. Об этом министр рассказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.

По словам Мурашко, в России продолжают прививать от гриппа, власти закупили более 60 млн доз вакцины.

«Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников и понимая свою ответственность в этот сложный период и за свое здоровье, и за здоровье окружающих», — отметил министр.

Мишустин выделил 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа
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Он также понадеялся, что дополнительно выделенные правительством средства (более 4 млрд руб.) будут реализованы в срок. По его оценкам, это позволит вакцинировать еще 15 млн человек.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября подписал распоряжение о выделении еще 4,1 млрд руб. на закупку вакцины от гриппа. В федеральном бюджете на закупку вакцины предусмотрено 22,5 млрд руб., уточнялось в сообщении правительства.

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С 1 сентября в России началась вакцинация от гриппа. Президент Владимир Путин поручил обеспечить вакцинацию от гриппа 60% населения в осенне-зимний период с охватом до 75% пациентов из групп риска.

Теги: Михаил Мурашко, Минздрав, вакцина от гриппа
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