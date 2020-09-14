Мурашко сообщил о вакцинации 7,5 млн человек от гриппа
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцину против гриппа получили почти 7,5 млн человек. Об этом министр рассказал на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте правительства.
По словам Мурашко, в России продолжают прививать от гриппа, власти закупили более 60 млн доз вакцины.
«Хочу отметить, что в этом году население очень активно идет на вакцинацию, реагируя на предостережения медицинских работников и понимая свою ответственность в этот сложный период и за свое здоровье, и за здоровье окружающих», — отметил министр.
Он также понадеялся, что дополнительно выделенные правительством средства (более 4 млрд руб.) будут реализованы в срок. По его оценкам, это позволит вакцинировать еще 15 млн человек.