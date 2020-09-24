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Протесты в Белоруссии ,  
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Протестующие встали в «цепь солидарности» вокруг завода «Минскметстрой»

В белорусской столице протестующие выстроились в «цепь солидарности» около здания завода железобетонных изделий «Минскметстрой». Об этом сообщают Telegram-каналы Nexta и Tut.by.

На опубликованной в Nexta фотографии видно, что на улице в ряд стоят 16 человек, у некоторых в руках бело-красно-белые флаги (как официальный символ Белоруссии использовался до прихода к власти объявленного ЦИК президентом республики Александра Лукашенко).

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. По данным ЦИК, Лукашенко снова одержал победу, набрав на этот раз 80% голосов. Протестующие и оппозиция настаивают на том, что результаты были сфальсифицированы. По их мнению, реальным главой государства является лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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Светлана Тихановская

Накануне, 23 сентября, после закрытой церемонии инаугурации Лукашенко в Минске и других белорусских городах начались очередные акции протеста. Меньше чем за сутки в стране задержали более 360 человек, из них 320 находятся в изоляторах временного содержания. В ходе митингов силовики применяли против митингующих слезоточивый газ и водометы. В милиции подтверждали применение водометов, но опровергли использование газа и светошумовых гранат.

Акции протеста в Минске после инаугурации Лукашенко. Фоторепортаж
Фотогалерея 

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