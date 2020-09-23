Экспертиза не выявила проблем с психикой у срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

В ходе экспертизы у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в прошлом году сослуживцев в Забайкалье, не нашли проблем с психикой. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления СК.

«Согласно заключению комиссии экспертов он каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, не страдал», — говорится в сообщении.

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