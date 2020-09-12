Адвокат семьи из Москвы обвинил Пашаева в хищении жилья

Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, после чего приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи Кирсановых Владимир Слащев.

Он рассказал, что в 1997 году Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя Пашаева, который в то время снимал у нее комнату. По словам адвоката, тот спаивал женщину. Позднее Пашаев зарегистрировал с ней брак.

«Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал», — добавил Слащев. В 2005 году Пашаеву удалось приватизировать квартиру на свою семью.

Таким образом, женщина осталась без своего жилья, а ее родственники в течение 20 лет безуспешно обращаются в прокуратуру, СК, МВД и ФСБ.