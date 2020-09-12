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Адвокат семьи из Москвы обвинил Пашаева в хищении жилья

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев в 1997 году обманным путем прописался в квартире Елены Кирсановой, после чего приватизировал жилплощадь и оставил женщину без жилья. Об этом ТАСС заявил адвокат семьи Кирсановых Владимир Слащев.

Он рассказал, что в 1997 году Кирсанова, страдающая заболеванием, связанным с расстройством личности, прописала у себя Пашаева, который в то время снимал у нее комнату. По словам адвоката, тот спаивал женщину. Позднее Пашаев зарегистрировал с ней брак.

«Когда об этом узнали члены семьи Кирсановой, были попытки его выселить, он высказывал угрозы, а потом и вовсе детей от первого официального брака там прописал», — добавил Слащев. В 2005 году Пашаеву удалось приватизировать квартиру на свою семью.

Таким образом, женщина осталась без своего жилья, а ее родственники в течение 20 лет безуспешно обращаются в прокуратуру, СК, МВД и ФСБ.

В квалификационной комиссии заявили о нарушении Пашаевым кодекса этики
Общество
Эльман Пашаев

Последним громким делом Эльмана Пашаева было дело актера Михаила Ефремова, чьи интересы он представлял. Его подзащитного осудили на восемь лет лишения свободы за то, что он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения допустил ДТП, в котором погиб человек.

Ранее адвокат Андрей Князев допустил, что Пашаева также могут привлечь к уголовной ответственности за допуск к делу Ефремова нескольких лжесвидетелей. Помимо этого его могут наказать по дисциплинарной линии за самопиар, оскорбление других участников процесса, несдержанное поведение в суде, выложенные в интернет тайные записи.

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Так, Министерство юстиции России сообщило о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева.

Пашаева уже несколько раз лишали адвокатского статуса. В 2018 году он провел несколько месяцев под стражей по делу о вымогательстве.
 

Теги: адвокат, хищение, жилье
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