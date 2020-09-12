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Пашаев назвал бредом обвинения в хищении жилья

Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев назвал глупостью обвинения в свой адрес, касающиеся приватизации жилплощади недееспособной женщины, передает ТАСС.

«Это глупость и бред», — сказал он.

Адвокат семьи из Москвы обвинил Пашаева в хищении жилья
Общество
Эльман Пашаев

Ранее юрист Владимир Слащев заявил, что Пашаев в 1997 году обманным путем приватизировал квартиру некой Елены Кирсановой. Ее родственники — клиенты Слащева.

По словам адвоката, Пашаев в тот год снимал комнату у Кирсановой, которая страдала психическим заболеванием. Он убедил женщину прописать его, а затем приватизировал квартиру. В течение последних 20 лет члены семьи Кирсановой пытаются восстановить свои права на жилплощадь, однако СК, МВД и ФСБ не удовлетворяют их запросы.

Юрист допустил начало уголовного преследования Пашаева
Общество
Эльман Пашаев

Пашаев был адвокатом актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за ДТП со смертельным исходом. После вынесения обвинительного приговора юрист Андрей Князев сообщил, что Пашаева могут привлечь к уголовной ответственности за допуск к делу лжесвидетелей.

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Минюст сообщил, что в свете последних событий намерен лишить Пашаева статуса адвоката.

Теги: Михаил Ефремов, адвокат, обвинение
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