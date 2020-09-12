Пашаев назвал бредом обвинения в хищении жилья

Эльман Пашаев (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Адвокат Эльман Пашаев назвал глупостью обвинения в свой адрес, касающиеся приватизации жилплощади недееспособной женщины, передает ТАСС.

«Это глупость и бред», — сказал он.

Ранее юрист Владимир Слащев заявил, что Пашаев в 1997 году обманным путем приватизировал квартиру некой Елены Кирсановой. Ее родственники — клиенты Слащева.

По словам адвоката, Пашаев в тот год снимал комнату у Кирсановой, которая страдала психическим заболеванием. Он убедил женщину прописать его, а затем приватизировал квартиру. В течение последних 20 лет члены семьи Кирсановой пытаются восстановить свои права на жилплощадь, однако СК, МВД и ФСБ не удовлетворяют их запросы.