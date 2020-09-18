Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

Адвокат, получивший скандальную известность поле процесса по делу Михаила Ефремова, порадовался, что ему больше не придется подбирать слова и можно говорить все как есть

Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии, сообщил, что хорошей стороной решения о лишении его статуса адвоката сроком на год считает то, что ему развязали язык. Об этом он сказал в беседе с РБК.

Решение лишить Пашаева статуса адвоката сегодня принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО), основанием для этого стало заключение квалификационной комиссии совета о наличии в действиях защитника дисциплинарного проступка.

«Единственное, чем хорошо, — язык развязали. А когда ты адвокат, у тебя жесткие ограничения, ты не можешь болтать. А сейчас можешь говорить как есть, можешь не подбирать слова», — поделился с РБК Пашаев.

После решения адвокатской палаты Пашаев прочел перед журналистами во Владикавказе письмо, написанное, по его словам, Ефремовым. В нем актер якобы просит прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева, потому что тот «выполняет свою работу защитника высокопрофессионально».