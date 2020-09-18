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Авария с участием Ефремова ,  
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Пашаев заявил, что после лишения статуса адвоката у него развязан язык

Адвокат, получивший скандальную известность поле процесса по делу Михаила Ефремова, порадовался, что ему больше не придется подбирать слова и можно говорить все как есть
Эльман Пашаев
Эльман Пашаев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу об аварии, сообщил, что хорошей стороной решения о лишении его статуса адвоката сроком на год считает то, что ему развязали язык. Об этом он сказал в беседе с РБК.

Решение лишить Пашаева статуса адвоката сегодня принял Совет адвокатской палаты Северной Осетии — Алании (АП РСО), основанием для этого стало заключение квалификационной комиссии совета о наличии в действиях защитника дисциплинарного проступка.

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«Единственное, чем хорошо, — язык развязали. А когда ты адвокат, у тебя жесткие ограничения, ты не можешь болтать. А сейчас можешь говорить как есть, можешь не подбирать слова», — поделился с РБК Пашаев.

После решения адвокатской палаты Пашаев прочел перед журналистами во Владикавказе письмо, написанное, по его словам, Ефремовым. В нем актер якобы просит прекратить дисциплинарное производство в отношении Пашаева, потому что тот «выполняет свою работу защитника высокопрофессионально».

В разговоре с РБК Пашаев сообщил, что Ефремов направил письмо не ему, а в палату. «От руки написанный текст и благодарственное письмо. Там было написано, что Пашаев ничего не нарушил и действовал в рамках закона, и лучшего я не видел», — заявил Пашаев. Также адвокат отметил, что с Ефремовым и его семьей у него «идеальные отношения» и он, «само собой», продолжит помогать актеру.

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На вопрос, что Пашаев планирует делать после решения совета, он ответил, что будет действовать в рамках законодательства. «Я планирую продолжать адвокатскую деятельность по гражданским, семейным, арбитражным [делам]. Только не буду иметь право защищать обвиняемого, подозреваемого. В остальном как работал, так и буду действовать», — сообщил Пашаев.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. В результате погиб водитель автофургона Сергей Захаров. В сентябре суд признал актера виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд взыскал с актера в пользу сына погибшего в ДТП 800 тыс. руб.

Авторы
Артем Афонский, Анастасия Батманова
Михаил Ефремов
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