Суд назначил дату предварительного слушания по делу срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, назначено на 29 сентября. Об этом РБК сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Это предварительное заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении стражи и будет отбор присяжных заседателей. Скорее всего, будет идти в закрытом режиме», — сказал он. Дело будет рассматриваться коллегией присяжных.

В суде РБК подтвердили, что заседание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября и оно пройдет в закрытом режиме.

Ранее отец подсудимого Салим Шамсутдинов рассказал РБК, что надеется на минимальный срок для сына — от пяти до десяти лет заключения.