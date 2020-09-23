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Суд назначил дату предварительного слушания по делу срочника Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу солдата срочной службы Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в 2019 году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, назначено на 29 сентября. Об этом РБК сообщил его адвокат Равиль Тугушев.

«Это предварительное заседание, на котором будет решаться вопрос о продлении стражи и будет отбор присяжных заседателей. Скорее всего, будет идти в закрытом режиме», — сказал он. Дело будет рассматриваться коллегией присяжных.

В суде РБК подтвердили, что заседание по делу Шамсутдинова назначено на 29 сентября и оно пройдет в закрытом режиме.

Отец стрелявшего в солдат Шамсутдинова понадеялся на минимальный срок
Общество
Рамиль Шамсутдинов

Ранее отец подсудимого Салим Шамсутдинов рассказал РБК, что надеется на минимальный срок для сына — от пяти до десяти лет заключения.

В октябре 2019 года в воинской части в поселке Горном Забайкальского края Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев, восемь человек погибли. Против солдата-срочника завели уголовное дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц). Сам обвиняемый заявлял, что сделал это из-за дедовщины, с которой сталкивался во время службы. По словам Шамсутдинова, ему угрожали изнасилованием.

Суд рассмотрит дело срочника Шамсутдинова с участием присяжных
Общество
Рамиль Шамсутдинов

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Позднее следователи установили, что в военной части действительно были распространены неуставные отношения. Они выяснили, что на Шамсутдинова и других военнослужащих оказывалось физическое воздействие. В ноябре было возбуждено уголовное дело по ст. 335 Уголовного кодекса (нарушение правил уставных взаимоотношений между военнослужащими). По итогам разбирательства Руслан Мухатов был приговорен к двум годам условно и штрафу в размере 30 тыс. руб.

солдаты-срочники новости Забайкальский край
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