Отец стрелявшего в солдат Шамсутдинова понадеялся на минимальный срок

Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в прошлом году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассчитывает на 5–10 лет заключения для сына, сообщил Салим Шамсутдинов РБК.

«Конечно, преступление совершено, тут ничего не поделаешь. Я не надеюсь, что его оправдают, но хотя бы минимум дали, который предусматривает закон, — 5–10 лет», — сообщил отец солдата-срочника.

Также мужчина добавил, что надеется на детальное изучение дела судом: «Надо, чтобы суд учел все обстоятельства и установил хотя бы какое-то смягчающее обстоятельство. Доказали же, что дедовщина была».

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что дело Рамиля Шамсутдинова поступило во 2-й Восточный окружной военный суд и будет рассматриваться коллегией присяжных. Дата предварительного заседания пока неизвестна.