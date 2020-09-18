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Отец стрелявшего в солдат Шамсутдинова понадеялся на минимальный срок

Рамиль Шамсутдинов
Рамиль Шамсутдинов (Фото: Project Baza / AP)

Отец солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего в прошлом году восемь сослуживцев в воинской части в Забайкалье, рассчитывает на 5–10 лет заключения для сына, сообщил Салим Шамсутдинов РБК.

«Конечно, преступление совершено, тут ничего не поделаешь. Я не надеюсь, что его оправдают, но хотя бы минимум дали, который предусматривает закон, — 5–10 лет», — сообщил отец солдата-срочника.

Также мужчина добавил, что надеется на детальное изучение дела судом: «Надо, чтобы суд учел все обстоятельства и установил хотя бы какое-то смягчающее обстоятельство. Доказали же, что дедовщина была».

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Рамиль Шамсутдинов

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что дело Рамиля Шамсутдинова поступило во 2-й Восточный окружной военный суд и будет рассматриваться коллегией присяжных. Дата предварительного заседания пока неизвестна.

В начале августа в деле обнаружили новые факты — неуставные отношения между военнослужащими и офицером. Также установлено, что на Шамсутдинова физически воздействовали сослуживцы. В ноябре 2019-го было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил уставных взаимоотношений между военнослужащими» (ст. 335 УК РФ). Рядового Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно и штрафу в размере 30 тыс. руб.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горном Забайкальского края осенью 2019 года. В результате стрельбы погибли восемь человек. На Шамсутдинова завели дело по ч. 2 ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц). Свои действия солдат-срочник объяснил дедовщиной в воинской части.

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