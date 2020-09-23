Посол указал на отсутствие у ФРГ желания кооперации в деле Навального

Германия не проявляет готовности к кооперации по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, об отравлении которого ядом из группы «Новичок» заявили немецкие власти. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

При этом Россия рассчитывает на сотрудничество правоохранительных органов двух стран. Посол отметил, что Москва относится к делу «совершенно серьезно». Он напомнил, что Генеральная прокуратура России уже дважды запрашивала у ФРГ информацию по Навальному, включая биоматериалы.

«С ответами на наши запросы об оказании правовой помощи медлят. Готовности к кооперации с немецкой стороны нам пока недостает», — сказал Нечаев.

России нужны пробы, чтобы иметь возможность возбудить уголовное дело, отметил дипломат. «Мы удивлены, что встречаем такое сопротивление», — указал он.

Посол также в очередной раз отверг обвинения российской стороной в причастности к отравлению политика.