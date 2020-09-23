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Отравление Навального ,  
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Посол указал на отсутствие у ФРГ желания кооперации в деле Навального

Германия не проявляет готовности к кооперации по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, об отравлении которого ядом из группы «Новичок» заявили немецкие власти. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью газете Berliner Zeitung.

При этом Россия рассчитывает на сотрудничество правоохранительных органов двух стран. Посол отметил, что Москва относится к делу «совершенно серьезно». Он напомнил, что Генеральная прокуратура России уже дважды запрашивала у ФРГ информацию по Навальному, включая биоматериалы.

«С ответами на наши запросы об оказании правовой помощи медлят. Готовности к кооперации с немецкой стороны нам пока недостает», — сказал Нечаев.

России нужны пробы, чтобы иметь возможность возбудить уголовное дело, отметил дипломат. «Мы удивлены, что встречаем такое сопротивление», — указал он.

Посол также в очередной раз отверг обвинения российской стороной в причастности к отравлению политика.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы в России столкнулись с трудностями из-за вывоза улик. «Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», — сказал Песков.

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Навальному стало плохо 20 августа во время рейса из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Он впал в кому. Соратники Навального предположили, что его отравили. Однако омские врачи заявили, что анализы не показали содержание в организме оппозиционера каких-либо ядов или их следов.

Через два дня Навального перевезли на лечение в Берлин, он находится в клинике «Шарите». Власти Германии 2 сентября сообщили, что анализы, проведенные лабораторией бундесвера, показали наличие в его организме следов яда из группы «Новичок». Позднее в «Шарите» сообщили, что Навальный идет на поправку.

21 сентября RT сообщил, что Генпрокуратура направила в Федеральное министерство юстиции Германии очередной запрос с просьбой разрешить опросить оппозиционера. Ранее российские власти просили предоставить информацию и копии документов, касающихся лечения и обследования оппозиционера в берлинской клинике.

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Европарламент ранее в сентябре принял резолюцию об ужесточении санкций против Москвы в связи с отравлением Навального. Европейские депутаты призвали провести международное расследование, в том числе с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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