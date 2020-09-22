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Пандемия коронавируса ,  
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Против санкций и пандемии: главные выступления на Генассамблее ООН

Многие лидеры государств посвятили свое выступление на 75-й Генассамблее ООН пандемии коронавируса и борьбе с ней. Трамп призвал организацию привлечь к ответственности Китай, в ответ лидер КНР призвал не маргинализировать другие страны. Президент России Владимир Путин пообещал бесплатно вакцинировать сотрудников ООН. Впервые Генассамблея прошла в формате записанных заранее выступлений лидеров
Президент России Владимир Путин
Фото:Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

О восстановлении мировой экономики

«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. <...> Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией».

О бесплатной вакцине от коронавируса для работников ООН

«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений»
 

Генсек ООН Антониу Гутерриш
Фото:Mike Segar / Reuters
Фото: Mike Segar / Reuters

О ситуации на Украине

«На Украине сохраняется недавно установленный режим прекращения огня, однако решающее значение для реализации минских соглашений будет иметь прогресс в решении остающихся проблем в области безопасности и политики в рамках Трехсторонней контактной группы и в формате «нормандской четверки».

О пандемии

«Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше».

О вакцине от COVID-19

«Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, и поддерживаем усилия по созданию недорогой «народной вакцины», которая должна быть доступной во всех странах»

Президент США Дональд Трамп
Фото:Mary Altaffer / AP
Фото: Mary Altaffer / AP

О военной мощи США

«Никогда еще у нас не было настолько современного вооружения, у нас самая мощная армия, причем с большим отрывом. <…> Мы молимся, чтобы никогда не пришлось использовать это».

Об ответственности Китая за пандемию COVID-19

«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир, — Китай! Правительство Китая и ВОЗ, которая подконтрольна Китаю, ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия»

Председатель КНР Си Цзиньпин
Фото:Mary Altaffer / AP
Фото: Mary Altaffer / AP

Об ответственности Китая за пандемию

«Следует отвергать попытки политизации и маргинализации стран. <…> Следует отойти от идеологических споров, преодолеть ловушку столкновения различных цивилизаций, уважать друг друга в выборе пути и модели развития»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Фото:Mary Altaffer / AP
Фото: Mary Altaffer / AP

О вакцине от COVID-19

«Мы призываем к тому, что лекарства и вакцины против коронавируса, где бы они ни производились, должны быть предоставлены всем в равной мере и должны быть доступны всем одинаково. Никакое соревнование между государствами здесь недопустимо».

О ситуации на Южном Кавказе

«Армения, атаковавшая территорию Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самое главное препятствие для долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы поддерживаем разрешение конфликтов в регионе как можно скорее, особенно конфликта в Нагорном Карабахе, соблюдая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Грузии и резолюции ООН и ОБСЕ»

мультимедиа Генассамблея ООН Дональд Трамп Владимир Путин пандемия
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