Против санкций и пандемии: главные выступления на Генассамблее ООН
О восстановлении мировой экономики
«Расчистка от ограничений и санкций могла бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. <...> Хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией».
О бесплатной вакцине от коронавируса для работников ООН
«Россия готова оказать ооновцам всю необходимую квалифицированную помощь. В частности, мы предлагаем бесплатно предоставить нашу вакцину для добровольной вакцинации сотрудников организации и ее подразделений»
О ситуации на Украине
«На Украине сохраняется недавно установленный режим прекращения огня, однако решающее значение для реализации минских соглашений будет иметь прогресс в решении остающихся проблем в области безопасности и политики в рамках Трехсторонней контактной группы и в формате «нормандской четверки».
О пандемии
«Задачи, стоящие перед нами сегодня, не уступают по своей масштабности задачам 1945 года. Эта пандемия привела к кризису, который не похож ни на один из кризисов, которые мы когда-либо видели раньше».
О вакцине от COVID-19
«Мы работаем над тем, чтобы средства и методы лечения стали глобальным общественным благом, и поддерживаем усилия по созданию недорогой «народной вакцины», которая должна быть доступной во всех странах»
О военной мощи США
«Никогда еще у нас не было настолько современного вооружения, у нас самая мощная армия, причем с большим отрывом. <…> Мы молимся, чтобы никогда не пришлось использовать это».
Об ответственности Китая за пандемию COVID-19
«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир, — Китай! Правительство Китая и ВОЗ, которая подконтрольна Китаю, ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку... В первые дни вируса Китай остановил поездки внутри страны, позволяя самолетам покидать Китай и заражать мир… ООН должна привлечь Китай к ответственности за его действия»
Об ответственности Китая за пандемию
«Следует отвергать попытки политизации и маргинализации стран. <…> Следует отойти от идеологических споров, преодолеть ловушку столкновения различных цивилизаций, уважать друг друга в выборе пути и модели развития»
О вакцине от COVID-19
«Мы призываем к тому, что лекарства и вакцины против коронавируса, где бы они ни производились, должны быть предоставлены всем в равной мере и должны быть доступны всем одинаково. Никакое соревнование между государствами здесь недопустимо».
О ситуации на Южном Кавказе
«Армения, атаковавшая территорию Азербайджана в июле, вновь показала, что она представляет собой самое главное препятствие для долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. Мы поддерживаем разрешение конфликтов в регионе как можно скорее, особенно конфликта в Нагорном Карабахе, соблюдая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и Грузии и резолюции ООН и ОБСЕ»