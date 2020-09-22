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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп попросил ООН наказать Китай за распространение коронавируса

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

ООН необходимо привлечь Китай к ответственности за распространение коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления на общеполитических дебатах Генассамблеи ООН.

«Мы должны привлечь к ответу страну, которая выпустила эту чуму в мир, — Китай!», — указал он.

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Президент напомнил, что в начале пандемии КНР наложила ограничения на внутренние поездки по стране и в то же время не остановила международные авиаперелеты, в результате чего, по его словам, вирус распространился за пределы Китая.

«Правительство Китая и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения. — РБК), которая подконтрольна Китаю, ложно заявили, что отсутствуют доказательства передачи вируса от человека к человеку. Позже они сообщили ложную информацию, что люди без симптомов не передают заболевание», — добавил Трамп.

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Дональд Трамп

Лидер США не первый раз обвиняет Китай в пандемии. В начале мая он говорил, что власти Китая совершили «ужасную ошибку» в ситуации с коронавирусом и не захотели ее вовремя признавать. «Пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар, и не смогли сделать это», — отмечал президент.

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В мае в сенат США внесли законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса. В нем, в частности, предлагалось ограничить выдачу американских виз гражданам этого государства. Тогда Трамп допустил, что из-за пандемии США могли бы полностью разорвать отношения с Китаем, что, по его словам, сохранило бы США $500 млрд.

Трамп также опровергал теории о намеренном распространении инфекции. Политик указывал, что причиной стали именно некомпетентности или ошибки китайской стороны, а не злой умысел.

В начале апреля американский президент объявил о приостановке финансирования ВОЗ. Он пояснил, что организация не справилась со своими обязанностями и способствовала разрастанию пандемии. «США, как главный спонсор организации, должны настоять на том, чтобы ВОЗ понесла всю ответственность», — заявил Трамп.

В начале президент США уведомил конгресс об официальном выходе страны из ВОЗ.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Китай Дональд Трамп коронавирус
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