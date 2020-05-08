Трамп отверг злой умысел Китая в устройстве пандемии COVID-19

Пандемия стала следствием некомпетентности или ошибки китайской стороны, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не верит во всемирное распространение COVID-19 как результат намеренных действий

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Пандемия COVID-19 стала не результатом злого умысла или намеренных действий, скорее всего, она возникла из-за некомпетентности или ошибки, заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Они [Китай] сделали ужасную вещь. Я не думаю, что они специально это сделали, но это было сделано, возможно, из-за некомпетентности. Возможно, что это вырвалось наружу, а они не знали, как сказать об этом», — заявил президент США. По его словам, Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину, однако эти предложения были отвергнуты.

Трамп также повторил свои обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения, в бюджет которой США вносят ежегодно почти $500 млн. «Я в скором времени сделаю заявление на этот счет, потому что они ведут себя как марионетки Китая. Все, что делает Китай, для них хорошо, хотя они получают от него только $38 млн», — продолжил Трамп.