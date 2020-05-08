Трамп отверг злой умысел Китая в устройстве пандемии COVID-19
Пандемия стала следствием некомпетентности или ошибки китайской стороны, заявил президент США Дональд Трамп. Он отметил, что не верит во всемирное распространение COVID-19 как результат намеренных действий
Дональд Трамп
(Фото: Tom Brenner / Reuters)
Пандемия COVID-19 стала не результатом злого умысла или намеренных действий, скорее всего, она возникла из-за некомпетентности или ошибки, заявил президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Они [Китай] сделали ужасную вещь. Я не думаю, что они специально это сделали, но это было сделано, возможно, из-за некомпетентности. Возможно, что это вырвалось наружу, а они не знали, как сказать об этом», — заявил президент США. По его словам, Вашингтон неоднократно предлагал помощь Пекину, однако эти предложения были отвергнуты.
Трамп также повторил свои обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения, в бюджет которой США вносят ежегодно почти $500 млн. «Я в скором времени сделаю заявление на этот счет, потому что они ведут себя как марионетки Китая. Все, что делает Китай, для них хорошо, хотя они получают от него только $38 млн», — продолжил Трамп.
Ранее на брифинге в Белом доме 7 мая Трамп заявил, что пандемия коронавируса в мире началась из-за некомпетентности китайских вирусологов. «Там что-то произошло. Это была либо чья-то ужасная ошибка, либо некомпетентность. Кто-то оказался глупым. Они не сделали работу так, как надо», — ответил президент США на просьбу прокомментировать утверждение, что COVID-19 начал распространяться из лаборатории Института вирусологии Уханя.
Трамп неоднократно обвинял Китай в попытке скрыть масштаб угрозы, после того как в стране началась эпидемия. «Я думаю, что они [власти Китая] совершили ужасную ошибку и не хотели ее признать. Мы хотели приехать [в КНР для проведения расследования], но они не хотели нас пускать, даже Всемирную организацию здравоохранения не хотели пускать. Они признали это, но гораздо позднее, а не сразу. По-моему, они совершили ошибку и пытались ее скрыть, потушить ее, словно пожар, и не смогли сделать это», — сказал Трамп в интервью Fox News 4 мая.
По его словам, худшим решением властей КНР стало то, что «они запретили въезд в Китай, но не запретили выезд [своим жителям] в США и по всему миру».
Президент США также утверждал, что у него есть данные, которые позволяют с высокой степенью уверенности говорить об искусственном происхождении вируса из китайской лаборатории. Национальная разведка США сообщала, что ее эксперты согласны с «широким кругом ученых», которые отвергают версию искусственного происхождения коронавируса.
В середине апреля Fox News со ссылкой на несколько источников, знакомых с решениями властей Китая и видевших соответствующие документы, сообщил, что первый заразившийся коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 человек работал в одной из лабораторий китайского Уханя. Вирус «возник в лаборатории не в качестве биологического оружия», а как результат попыток Китая превзойти США в наработках по обнаружению вирусов и борьбе с ними, сообщил тогда телеканал.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом