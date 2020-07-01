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Трамп заявил об усиливающейся злобе против Китая из-за пандемии

Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что питает все большую злобу против Китая из-за распространения коронавируса по всему миру.

В частности, пандемия нанесла огромный ущерб Соединенным Штатам, подчеркнул Трамп. Видя это, он «все больше и больше злится на Китай», сказал глава Белого дома.

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В июне в ходе предвыборного митинга в штате Аризона американский лидер предложил назвать коронавирус «Кунг-флю», решив обыграть название китайского боевого искусства кунг-фу. Он также заявил, что может перечислить 19 или 20 названий вируса. Часть из них связана с Китаем, например «китайский вирус», «Ухань».

Трамп неоднократно обвинял КНР в распространении коронавирусной инфекции и сокрытии информации о вспышке вируса. Американский президент заявлял, что Пекин допустил «ужасную ошибку» и пытался ее скрыть. Кроме того, он сообщал, что у него есть данные о том, что коронавирус появился в лаборатории в китайском Ухане.


 

Теги: Дональд Трамп, коронавирус, Китай
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