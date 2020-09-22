Белорусский ОМОНовец отсудил у Telegram-канала Nexta ₽73 тыс. за фото

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минский сотрудник ОМОН Алексей Ковалев подал в суд на Telegram-канал Nexta, принадлежащему журналисту Степану Путило, и выиграл дело. Ковалев планирует направить полученные за моральный вред деньги на благотворительность. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале ведомства.

11 июля в Telegram-канале Nexta появилась информация, что сотрудник МВД присутствует на видео с проститутками. При этом, как писал канал, сотрудник МВД якобы изображал кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и участвовал в записи компрометирующего политика видео. Позже Telegram-канал написал, что они ошиблись и неправильно назвали имя человека, который снимался в видеоролике. Тогда Telegram-канал извинился и указал, что на самом деле в видео снялся сотрудник ОМОН. Он позже подал иск о защите чести и достоинства.

Выяснилось, что на материалах, приложенных к посту, «изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним», — пояснили в МВД Белоруссии.

Суд Минского района удовлетворил иск 10 сентября. По его решению, администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских руб. (около 73 тыc. российских руб.), а также опровергнуть недостоверную информацию.