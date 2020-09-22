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Протесты в Белоруссии ,  
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Белорусский ОМОНовец отсудил у Telegram-канала Nexta ₽73 тыс. за фото

Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Минский сотрудник ОМОН Алексей Ковалев подал в суд на Telegram-канал Nexta, принадлежащему журналисту Степану Путило, и выиграл дело. Ковалев планирует направить полученные за моральный вред деньги на благотворительность. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова в Telegram-канале ведомства.

11 июля в Telegram-канале Nexta появилась информация, что сотрудник МВД присутствует на видео с проститутками. При этом, как писал канал, сотрудник МВД якобы изображал кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало и участвовал в записи компрометирующего политика видео. Позже Telegram-канал написал, что они ошиблись и неправильно назвали имя человека, который снимался в видеоролике. Тогда Telegram-канал извинился и указал, что на самом деле в видео снялся сотрудник ОМОН. Он позже подал иск о защите чести и достоинства.

Выяснилось, что на материалах, приложенных к посту, «изображен не Алексей Ковалев, а другой мужчина, не имеющий визуального сходства с ним», — пояснили в МВД Белоруссии.

Суд Минского района удовлетворил иск 10 сентября. По его решению, администратор канала Nexta должен уплатить в пользу Ковалева компенсацию за моральный вред в размере 2500 белорусских руб. (около 73 тыc. российских руб.), а также опровергнуть недостоверную информацию.

Создатель Nexta раскрыл источники дохода своего канала
Общество
Степан Путило

На основной Telegram-канал «Nexta Live» подписаны более 2 млн подписчиков. Также у проекта есть два других Telegram-канала, в общей сложности за которыми следят около миллиона подписчиков. Это крупнейшее белорусское медиа, освещающее протесты в Белоруссии на фоне прошедших выборов президента. Редакция «знает о происходящем больше, чем белорусские органы, следственные комитеты, милиция и так далее», — рассказывал РБК создатель канала Степан Путило. Также канал работает как координатор протестных акций оппозиции.

Nexta призывает делиться информацией о превышениях должностных полномочий сотрудников правопорядка во время протестов в республике. При этом они призвали выкладывать личные данные милиционеров. Они уже опубликовали список с данными 1003 сотрудников МВД Белоруссии. В нем указаны ФИО, даты рождения, город проживания, места службы и звания. МВД Белоруссии заявило, что данные не представляют угрозы для сотрудников. По утверждению ведомства, конфиденциальной информации в этом нет, а многие данные давно устарели.

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Создатель Nexta объяснил появление поста о российском спецназе в Минске
Политика
Степан Путило

В августе Степана Путило объявили в розыск по России. На него заведено уголовное дело по ч. 1 и ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Белоруссии (массовые беспорядки).

Белоруссия Telegram ОМОН
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Создателя протестного Telegram-канала NEXTA объявили в розыск по России
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Создатель Nexta объяснил появление поста о российском спецназе в Минске
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