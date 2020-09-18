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Протесты в Белоруссии ,  
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Создатель Nexta объяснил появление поста о российском спецназе в Минске

Степан Путило
Степан Путило (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Пост, в котором говорилось о появлении российского спецназа в Минске был опубликован из-за излишнего доверия к пользователям, приславшим это видео. Об этом в интервью Юрию Дудю рассказал создатель освещающего события в Белоруссии Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

Путило признался, что ошибочные сообщения публиковал он сам. «Ходили накануне выборов куча слухов, что сейчас Лукашенко тут специально себе 80% накрутил, чтобы российскую армию привлечь, чтобы ему помогли подавить все эти протесты. Очень много ходило слухов, целая куча видосов, как какая-то техника, БТРы со стороны России… Ну, мы это конечно проверяли, но, во-первых там было видео очень плохого качества и мы все-таки доверились, мы очень доверяем наши подписчикам и думали, что он увидел этот шеврон российский. И, в приниципе, кстати, с некоторых ракурсов действительно казалось, что это российский спецназ. Но как оказалось, нет», — рассказал он историю появления фейка.

Сообщения о российских военных на улицах Минска появились в Telegram-канале в ночь на 11 августа, когда акции протеста в Белоруссии перешли в столкновения с силовиками. В канале было по меньшей мере два подобных поста, к обоим были прикреплены видео. Текст первого звучал так: «Российский спецназ с оружием вытягивает за волосы наших граждан. Это нормально? Вы готовы это терпеть?». На прикрепленном видео мужчина в форме кричит «Вышел с машины!» и вытаскивает одного из пассажиров автомобиля. На еще одном видео, прикрепленном к посту, по улице идет толпа людей в форме, и некий человек за кадром говорит, что на них опознавательные знаки российских силовиков. Второй пост с тем же видео гласил: «На стороне карателей выступает «зеленые человечки» из российского спецназа? Белорусская армия! Лукашенко сдает страну русским в обмен на право издеваться над народом вечно. Теперь это не протесты за свободу — это война за независимость! Исполните свою присягу, защитите нас!». Оба сообщения широко разошлись по Telegram-каналам и СМИ, несмотря на то, что вскоре появились опровержения и указания на, что на силовиках из видео новая форма белорусского ОМОНа.

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