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Пандемия коронавируса ,  
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В России четвертый день подряд выявили более 6 тыс. больных COVID-19

Прирост заболевших уже шестой день опережает число вылечившихся. Всего с начала эпидемии в стране заразились 1,115 млн человек
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 6 215 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Это максимум с 18 июля, когда фиксировалось 6 234 заболевших, у четверти из них болезнь протекает без симптомов. Число новых случаев коронавируса превышает 6 тыс. уже четвертый день подряд. В общей сложности число заболевших в стране достигло 1 115 810.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Больше всего новых случаев заражения выявили в следующих регионах:

  • Москва (980);
  • Санкт-Петербург (211);
  • Ростовская область (181)
  • Московская область (172);
  • Нижегородская область (157).

Суточная смертность от COVID-19 составила 160 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли по всей стране 19 649 граждан.

Выздоровело за сутки 5 976 пациентов, общее число выписавшихся жителей составило 917 949. При этом количество новых заболевших уже шестой день подряд, с 17 сентября, превышает число выздоровлений.

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Сразу два российских губернатора 22 сентября сообщили о подтвержденном диагнозе COVID-19. Заболели глава Алтайского края Виктор Томенко и глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Оба они перешли на дистанционный режим работы.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
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