В России четвертый день подряд выявили более 6 тыс. больных COVID-19
За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 6 215 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19.
Это максимум с 18 июля, когда фиксировалось 6 234 заболевших, у четверти из них болезнь протекает без симптомов. Число новых случаев коронавируса превышает 6 тыс. уже четвертый день подряд. В общей сложности число заболевших в стране достигло 1 115 810.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Больше всего новых случаев заражения выявили в следующих регионах:
- Москва (980);
- Санкт-Петербург (211);
- Ростовская область (181)
- Московская область (172);
- Нижегородская область (157).