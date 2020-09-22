В России четвертый день подряд выявили более 6 тыс. больных COVID-19

Прирост заболевших уже шестой день опережает число вылечившихся. Всего с начала эпидемии в стране заразились 1,115 млн человек

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

За последние 24 часа в России коронавирусная инфекция была подтверждена у 6 215 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-19.

Это максимум с 18 июля, когда фиксировалось 6 234 заболевших, у четверти из них болезнь протекает без симптомов. Число новых случаев коронавируса превышает 6 тыс. уже четвертый день подряд. В общей сложности число заболевших в стране достигло 1 115 810.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

Больше всего новых случаев заражения выявили в следующих регионах: