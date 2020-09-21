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Протесты в Белоруссии ,  
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Евросоюз решил не отзывать своего посла из Минска

Минск, Белоруссия
Минск, Белоруссия (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Европейский союз не намерен отзывать своего посла из Белоруссии, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент РБК.

«Это не означает, что мы будем отзывать послов. Но мы уменьшим наше сотрудничество с Минском до более низкого уровня», — сказал он.

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По словам Борреля, Евросоюз вынужден мириться с Александром Лукашенко на посту президента Белоруссии. Представитель ЕС заявил, что с аналогичной ситуацией Евросоюз сталкивается в Венесуэле. Европа не признает Николаса Мадуро легитимным правителем, но не отзывает своего посла из Каракаса.

Ранее 21 сентября прошло внеочередное заседание Европарламента, на котором обсуждался вопрос введения санкций против Лукашенко и других госдеятелей Белоруссии, которых ЕС считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. Пока главы дипведомств не смогли прийти к соглашению по данному вопросу, однако Боррель заявил, что страны смогут достичь единого мнения к следующему заседанию.

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Фото:Tut.by / AP

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после президентских выборов. Согласно данным ЦИК, Лукашенко одержал победу, набрав более 80% голосов. Протестующие считают результаты голосования сфальсифицированными. Штаб соперницы Лукашенко Светланы Тихановской утверждает, что она набрала 80% голосов вместо официальных 10%, о которых сообщала ЦИК.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Эстония, Литва и Латвия уже ввели санкции в отношении Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии, запретив им въезд в страну. Вслед за ними члены Европарламента приняли резолюцию по ситуации в республике, согласно которой они не признают Лукашенко легитимным президентом и требуют, чтобы Евросоюз ввел против него санкции.

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