Евросоюз решил не отзывать своего посла из Минска
Европейский союз не намерен отзывать своего посла из Белоруссии, несмотря на отказ признать действующее правительство страны легитимным. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передает корреспондент РБК.
«Это не означает, что мы будем отзывать послов. Но мы уменьшим наше сотрудничество с Минском до более низкого уровня», — сказал он.
По словам Борреля, Евросоюз вынужден мириться с Александром Лукашенко на посту президента Белоруссии. Представитель ЕС заявил, что с аналогичной ситуацией Евросоюз сталкивается в Венесуэле. Европа не признает Николаса Мадуро легитимным правителем, но не отзывает своего посла из Каракаса.
Ранее 21 сентября прошло внеочередное заседание Европарламента, на котором обсуждался вопрос введения санкций против Лукашенко и других госдеятелей Белоруссии, которых ЕС считает причастными к фальсификации результатов президентских выборов и насилию в отношении протестующих. Пока главы дипведомств не смогли прийти к соглашению по данному вопросу, однако Боррель заявил, что страны смогут достичь единого мнения к следующему заседанию.