В Европарламенте предложили открыть в Брюсселе офис белорусской оппозиции

Андрюс Кубилюс (Фото: Mindaugas Kulbis / AP)

Глава миссии Европарламента по связям со странами Восточного партнерства Андрюс Кубилюс выступил с инициативой создать в Брюсселе офис белорусской оппозиции. Об этом он заявил на внеочередном заседании комитета по иностранным делам, на которое была приглашена лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская. Трансляцию вел телеканал РБК.

«Не пора ли рассмотреть возможность открытия информационного офиса демократической Белоруссии в Брюсселе? Постоянный обмен информацией с Белоруссией крайне важен для институтов ЕС», — сказал он.

Кроме того, Кубилюс предложил создать в Европарламенте специальную комиссию для расследования полицейского насилия в республике. В качестве примера он привел миссию Кокса — Квасьневского, учрежденную в 2012 году для расследования дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и оказания давления на президента Виктора Януковича. Срок работы миссии истек одновременно с началом протестов в стране в 2013 году.

Ранее в ходе выступления на заседании Тихановская заявила, что подготовила список официальных лиц Белоруссии, против которых необходимо ввести санкции. По ее словам, все они причастны к насильственному подавлению протестов в республике.