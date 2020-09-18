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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав включит препарат от коронавируса в список жизненно необходимых

Речь идет о препарате фавипиравире. После признания лекарства жизненно необходимым на него установят предельные цены, сообщили в ведомстве
Фото:Андрей Рудаков / РИА Новости
Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Противовирусный препарат фавипиравир, который одобрен для лечения коронавируса, в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

После этого предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, которая включает экономический анализ со стороны антимонопольной службы, сказал Кузнецов.

Сейчас стоимость одного из российских аналогов фавипиравира — препарата «Арепливир» составляет 12 320 руб.

О том, что Минздрав разрешил амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир» в ведомстве сообщили накануне, 17 сентября. Кроме «Арепливира», в аптеках также должен появиться препарат «Коронавир». Ранее оба лекарства было разрешено использовать только в стационарах.

В российских аптеках начнут продавать два препарата для лечения COVID-19
Общество
Фото:Артем Житенев / ТАСС

Препарат фавипиравир разработала японская компания Fujifilm Holdings Corp., в 2014 году лекарство получило одобрение японского регулятора как средство от новых видов гриппа. Текущей весной в Японии начали исследовать способность препарата лечить коронавирус, однако его эффективность доказать не удалось.

В России первый аналог фавипиравира с названием «Авифавир» получил одобрение Минздрава 30 мая, позднее были одобрены «Арепливир» и «Коронавир». Представитель группы компаний «ХимРар», которая совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) занималась «Авифавиром», говорил, что эффективность российской методики лечения фавипиравиром была доказана в ходе трех независимых клинических исследований, участие в которых приняли более 700 пациентов. Иващенко отмечал, что эффективность фавипиравира также доказали клинические исследования Индии.

Авторы
Анастасия Батманова, Егор Губернаторов
пандемия коронавирус
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