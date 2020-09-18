Минздрав включит препарат от коронавируса в список жизненно необходимых

Речь идет о препарате фавипиравире. После признания лекарства жизненно необходимым на него установят предельные цены, сообщили в ведомстве

Фото: Андрей Рудаков / РИА Новости

Противовирусный препарат фавипиравир, который одобрен для лечения коронавируса, в ближайшее время включат в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), сообщил РБК помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

После этого предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утвержденной методикой, которая включает экономический анализ со стороны антимонопольной службы, сказал Кузнецов.

Сейчас стоимость одного из российских аналогов фавипиравира — препарата «Арепливир» составляет 12 320 руб.

О том, что Минздрав разрешил амбулаторно применять два российских препарата с непатентованным названием «фавипиравир» в ведомстве сообщили накануне, 17 сентября. Кроме «Арепливира», в аптеках также должен появиться препарат «Коронавир». Ранее оба лекарства было разрешено использовать только в стационарах.