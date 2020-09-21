Попова не увидела причин для введения новых ограничений по коронавирусу

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России стабильна, несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает ТАСС.

«Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. <...> В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — сказала она.

Попова также отметила, что Россия предполагала такое развитие событий во второй половине сентября и была готова к росту числа выявляемых случаев.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, при этом вылечились только 2616 пациентов. Таким образом, динамика активных случаев заболевания становится положительной — 3,5 тыс. в сутки. Всего за время пандемии коронавирусом в стране заразились боле 1,1 млн человек, из них вылечились 911 тыс. больных.