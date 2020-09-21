Попова не увидела причин для введения новых ограничений по коронавирусу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 сентября
USD ЦБ: 76,04 (+1,01) Инвестиции, 13:55
Курс евро на 22 сентября
EUR ЦБ: 90,01 (+1,05) Инвестиции, 13:55
СК завел уголовное дело из-за отравлений в школе в новгородском Шимске Общество, 16:45 Перейти на «зеленую» сторону: зачем нефтегазовому сектору эко-инновации Экономика инноваций, 16:45  Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 16:40 Audi испытала новый RS3 на Нюрбургринге Авто, 16:37 СМИ узнали о тестировании подключения к WhatsApp без смартфона Технологии и медиа, 16:37 Когда цена биткоина поднимется выше $11 000: 3 мнения Крипто, 16:36 Тихановская пообещала «сколько нужно» продолжать протесты в Белоруссии Политика, 16:35 «Химки» объявят о назначении Черевченко главным тренером клуба Спорт, 16:35 Коэффициент распространения COVID-19 в Москве побил трехмесячный рекорд Общество, 16:33 На втором этапе учений в Белоруссии отработают обеспечение безопасности Политика, 16:19 Вакцина от COVID-19 поступила в Свердловскую область Общество, 16:15 Как настроить таргетированную рекламу: пошаговая инструкция Pro, 16:14 Курс биткоина снизился вслед за фондовым рынком Крипто, 16:14 Российская премьер-лига разрешила гостевым болельщикам посещать матчи Спорт, 16:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова не увидела причин для введения новых ограничений по коронавирусу

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Эпидемиологическая ситуация в России стабильна, несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пресс-конференции по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге, передает ТАСС.

«Рост, который мы сегодня фиксируем, связан с началом респираторного сезона в стране. <...> В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — сказала она.

Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России
Общество
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Попова также отметила, что Россия предполагала такое развитие событий во второй половине сентября и была готова к росту числа выявляемых случаев.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19, при этом вылечились только 2616 пациентов. Таким образом, динамика активных случаев заболевания становится положительной — 3,5 тыс. в сутки. Всего за время пандемии коронавирусом в стране заразились боле 1,1 млн человек, из них вылечились 911 тыс. больных.

Попова назвала стабильной эпидемиологическую ситуацию в России
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для борьбы с инфекцией российские вирусологи Центра им. Гамалеи разработали вакцину под торговым названием «Спутник V». Ее зарегистрировали 11 августа. Сейчас препарат проходит финальный этап испытаний, в нем примут участие 40 тыс. добровольцев.

Читайте на РБК Pro
Джулиан Биркиншоу — РБК Pro: «Увольте сотрудников, играющих в политику» Как работать с пожилыми сотрудниками Доначисление налогов может закончиться тюрьмой. Как этого избежать Как руководителю найти время на отпуск

Параллельно разработкой препарата занимается центр «Вектор». Сейчас этот препарат проходит второй этап клинических испытаний. Первая партия вакцины может быть выпущена уже в ноябре 2020 года.

По словам Поповой, всего в России разрабатываются 26 вариантов вакцины от коронавируса.


 

карантин Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус
Материалы по теме
Попова заявила о разработке 26 вакцин от коронавирусной инфекции в России
Общество
Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней
Общество
Попова заявила о формировании иммунитета к COVID у бессимптомных больных
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter