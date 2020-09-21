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Отравление Навального ,  
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В МВД заявили о дополнительных проверках в связи с отравлением Навального

Гостиница Xander в Томске, где останавливался Алексей Навальный во время своего визита в город
Гостиница Xander в Томске, где останавливался Алексей Навальный во время своего визита в город (Фото: Таисия Воронцова / ТАСС)

Следственное управление транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу объявило о дополнительных доследственных проверках по факту отравления оппозиционера Алексея Навального, сообщила пресс-служба МВД.

«С учетом появления в СМИ видеороликов, комментариев, интервью с различными версиями о причинах случившегося, сотрудники транспортной полиции проводят дополнительные проверочные мероприятия», — говорится в сообщении. Так, следователи вновь опрашивают сотрудников ФБК. 

Всего для получения сведений правоохранители опросили около 200 человек. Все они либо контактировали с Навальным, либо были очевидцами событий во время его пребывания в Томске.

Материал дополняется
 

Алексей Навальный отравление транспортная прокуратура мвд
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