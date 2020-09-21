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Протесты в Белоруссии ,  
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На воскресных акциях протеста в Белоруссии задержали 442 человека

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На прошедших в воскресенье в Белоруссии акциях протеста задержали 442 человека. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске — 266)», — сказано в сообщении. Также указывается, что 330 человек водворены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

Всего по стране, по словам Чемодановой, были зафиксированы 24 протестные акции, в которых принимали участие более 20 тыс. человек.

В свою очередь правозащитная организация «Весна» сообщает о 271 задержанном в Белоруссии.

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20 сентября в Минске и в других городах Белоруссии прошли многотысячные акции протеста под названием «Марш справедливости». Участники требовали отставки Александра Лукашенко, проведения честных выборов и освобождения арестованных протестующих и оппозиционных политиков.

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Сразу после начала акции начались задержания. Власти ввели в центр столицы спецтехнику. На акции протеста в Бресте силовики сделали предупредительный выстрел из огнестрельного оружия.

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