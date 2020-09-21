На воскресных акциях протеста в Белоруссии задержали 442 человека

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На прошедших в воскресенье в Белоруссии акциях протеста задержали 442 человека. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

«Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 442 гражданина (из них в Минске — 266)», — сказано в сообщении. Также указывается, что 330 человек водворены в места содержания до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям.

Всего по стране, по словам Чемодановой, были зафиксированы 24 протестные акции, в которых принимали участие более 20 тыс. человек.

В свою очередь правозащитная организация «Весна» сообщает о 271 задержанном в Белоруссии.