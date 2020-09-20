К центру Минска прибыла спецтехника

Колонна автобусов с силовиками проехала из Уручья в центр Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Белсат».

Telegram-канал TUT.BY передал, что около стелы «Минск — город-герой» были замечены водометы, а неподалеку от «Рубин Плазы» — военная техника и автозаки.

По данным Telegram-канала Nexta, в 14:00 мск 20 сентября начнется «Марш Справедливости» в центре Минске.

Накануне в Минске прошел оппозиционный «Блестящий марш», особенностью которого стало максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов.