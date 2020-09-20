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К центру Минска прибыла спецтехника

Колонна автобусов с силовиками проехала из Уручья в центр Минска. Об этом сообщает Telegram-канал «Белсат».

Telegram-канал TUT.BY передал, что около стелы «Минск — город-герой» были замечены водометы, а неподалеку от «Рубин Плазы» — военная техника и автозаки.

По данным Telegram-канала Nexta, в 14:00 мск 20 сентября начнется «Марш Справедливости» в центре Минске.

Марш оппозиции в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне в Минске прошел оппозиционный «Блестящий марш», особенностью которого стало максимальное количество яркой одежды, блесток и ярких плакатов.

По данным МВД Белоруссии, всего за 19 сентября прошло 11 митингов по всей стране, в которых приняли участие 900 человек. Силовики задержали 430 протестующих, из них 415 — в Минске. Позднее 385 человек были отпущены.

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