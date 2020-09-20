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В Бресте силовики сделали предупредительный выстрел на акции протеста

В МВД сообщили, что стреляли светошумовым патроном, чтобы «предупредить нападение на сотрудников милиции»

Видео: d_sibiryak / Twitter
Видео: d_sibiryak / Twitter
Video

В Бресте воскресный «Марш солидарности» перерос в стычки протестующих с силовиками. ОМОН применил газ и открыл огонь в воздух.

Видеозапись, на которой виден момент стрельбы, опубликовал Tut.by. На ней видно, как ОМОН начинает задерживать людей, стоящих на центральной улице города. Бойцы растаскивают цепь протестующих, сцепившихся руками. Несколько человек пытаются отбить тех, кого уже схватили силовики. Толпа преследует милицию вместе с задержанными до микроавтобусов. В этот момент мужчина в форме поднимает дробовик и совершает выстрел в воздух. На этом видеозапись обрывается.

На записи, опубликованной каналом Nexta, видно, как в этом же районе города цепь протестующих оттесняет группу силовиков.

Telegram-канал «Страна для жизни» опубликовал еще одно видео из центра Бреста, снятое неподалеку от места, где произошла стычка с применением дробовика. На нем силовики подходят к людям в цепи. Один из омоновцев внезапно вытаскивает газовый баллончик и распыляет газ в лицо людям. После этого силовики начинают растаскивать цепь и задерживать граждан.

В Минске начались задержания участников «Марша справедливости»
Политика
Фото:tut.by

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила агентству «Интерфакс», что милиция использовала при стрельбе в Бресте светошумовой патрон. «Было использовано спецсредство карабин со светошумовым патроном для предупреждения нападения на сотрудников милиции», — сказала она. По данным МВД, пострадавших нет.

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Правозащитный центр «Весна» сообщил, что, по его информации, в Белоруссии к вечеру 20 сентября на акциях протеста задержаны 74 человека. Из них 33 — в Минске.

Автор
Георгий Тадтаев
Белоруссия протесты стрельба
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