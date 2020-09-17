Адвокат сообщил о дополнительном исследовании причин смерти Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Судебно-медицинские эксперты в Челябинске намерены провести дополнительное исследование причин смерти националиста Максима Марцинкевича, более известного как Тесак. Об этом сообщил РБК его адвокат Иван Северович.

По его мнению, такое решение связано с обстоятельствами смерти Марцинкевича и предсмертными записками, которые были найдены в его камере. «Не похожие на авторство именно Максима, может быть, почерк и его, но писал, как мне кажется он под диктовку. Плюс непонятно, каким образом он оказался в одиночной камере», — пояснил Северович.

О смерти Тесака стало известно 16 сентября. По предварительной версии, он покончил с собой. Однако адвокат националиста Иван Северович считает, что он не мог самостоятельно принять решение уйти из жизни. По мнению юриста, Тесака могли пытать во время его ареста в Красноярске.

Позднее Следственный комитет по Челябинской области сообщил, что в камере Марцинкевича было найдено несколько предсмертных записок.